سفارة الجزائر بنواكشوط تحتفل بالذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية

نظمت سفارة الجزائر بموريتانيا حفل استقبال على شرف الجالية الوطنية المقيمة بنواكشوط، بمقر السفارة. في إطار الاحتفال بالذكرى الواحدة والسبعون (71) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وافتُتحت احتفالية تخليد هذه المناسبة التاريخية المباركة برفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهدائنا الطاهرة. بعدها تم الاستماع إلى الكلمة التي وجهها معالي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، إلى جاليتنا بالخارج، بهذه المناسبة.

بعدها ألقى أمين صيد سفير الجزائر بموريتانيا كلمة ركز فيها على الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العليا لبلادنا لجاليتنا للتكفل بجميع انشغالاتها واهتماماتها والتعويل عليها كأحد روافد المستقبل التنموي الواعد للجزائر. وإلقاء الضوء على مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وتجسيدا لشعار الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 “رسالة للأجيال”، تم عرض مقطع فيديو تاريخي يجسد مآثر الثورة المجيدة وإنجازات الجزائر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما تم تنظيم مأدبة عشاء على شرف الجالية الجزائرية بنواكشوط. وحفل موسيقي لفرقة من جنوبنا الكبير “تمنراست” تعبر عن جمال وأصالة تراثنا الصحراوي.