سفارة الجزائر بواشنطن تحتفي بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة

شاركت سفارة الجزائر لدى الولايات المتحدة في الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في مبادرة تؤكد متانة العلاقات بين البلدين.

وبهذه المناسبة، أزاحت السفارة الستار عن لافتة تذكارية في مبناها الجديد بوسط العاصمة واشنطن، الذي سيكون مقرها الدبلوماسي الجديد، احتفاءً بتقارب عيدي استقلال البلدين وبالعمق الراسخ لصداقتهما التاريخية.

وأكدت السفارة أن هذه المبادرة تجسد روح الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة، وتعكس حرص البلدين على مواصلة تعزيز شراكتهما بما يخدم المصالح المشتركة.