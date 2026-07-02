سفارة الجزائر بواشنطن تدعو مشجعي “الخضر” إلى التحلي بالهدوء والالتزام

أنهت سفارة الجزائر بواشنطن إلى علم المناصرين الجزائريين أنها تتابع عن كثب وضعية المناصرين الجزائريين في كامل الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك قبل مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره السويسري، المرتقبة فجر الجمعة بداية من الساعة (4سا00) صباحًا، بمدينة فانكوفر، لحساب دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

ودعت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى مناصرة المنتخب الجزائري في مباراته اليوم بكل قوة وحماس. مع التحلي، كالعادة، بالهدوء والالتزام بتوجيهات السلطات الأمريكية المختصة داخل وخارج مناطق المشجعين.

وأشارت سفارة الجزائر بواشنطن إلى واجب المناصرين الجزائريين إلى عكس الصورة المشرفة للمناصر الجزائري أينما كان.