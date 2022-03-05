سفارة الجزائر في أوكرانيا تعلن عن غلق مصالحها وتعليق خدماتها

وصلت مساء اليوم الخميس رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية للرعايا الجزائريين بأوكرانيا قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست.

وكان في إستقبال الرعايا الجزائريين وزير الخارحية والشؤون الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بمطار هواري بومدين الدولي.

ووصل إلى الجزائر اول دفعة من رحلة إجلاء والمتمثلة في 76 رعية قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست.

وجاء هذا الاجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد.

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اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست. وذلك يو غد الخميس على الساعة الخامسة مساءً.

وحسب بيان للخارجية فإن رحلة الاجلاء ستكون يوم غد الخميس على الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي لرومانيا، لتصل إلى أرض الوطن في حدود الساعة 20.15 مساء. وهذا إنطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست.

وجاء هذا الاجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد.

كما تدعو الوزارة المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة بالتواصل مع مصالحنا الدبلوماسية في بوخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيلهم في رحلة الإجلاء:

عبر الرقم الأخضر: 65 45 314 21 40 00

البريد الإلكتروني: [email protected]

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سفارة الجزائر في بولندا: السلطات الجزائرية تعمل على برمجة رحلات اجلاء للمواطنين القادمين من أوكرانيا

كما اصدرت سفارة الجزائر في بولندا، اليوم السبت، بيانا حول الجالية الجزائرية المتواجدة في أوكرانيا.

وجاء في البيان، ان السفارة تعلم المواطنين القادمين من أوكرانيا نحو بولندا أن السلطات الجزائرية تعمل على برمجة إجلائهم نحو الجزائر.

وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية المختصة على تنظيم هذه عملية الإجلاء.

كما دعت السفارة الجزائرية، المواطنين الذين عبروا الحدود أو في طريقهم إلى بولندا إلى التعاون معها.

حيث طلبت منهم موافاتهم بتفاصيل هوياتهم في أقرب الآجال عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] .

بالإضافة الى ارسالهم نسخة من جواز السفر ونسخة من البطاقة القنصليةـ إن وجدت ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ومكان التواجد الحالي.

كما دعت السفارة ايضا، جميع أفراد الجالية إلى الاطلاع بانتظام على موقعها للاستعلام حول آخر المستجدات.