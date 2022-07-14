سفارة الجزائر في بروكسل تنظم حفلا بمناسبة الذكرى الـ 60 للاستقلال

نظمت سفارة الجزائر في بروكسل حفلا بمناسبة الذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. بحضور أعضاء من الجالية الوطنية المقيمة في بلجيكا و لوكسمبورغ و بمشاركة ممثلين عن الهيئات الرسمية لمملكة بلجيكا.

وأشرف سفير الجزائر في بروكسل محمد حناش على هذا الحفل الذي نظم بمقر إقامة الجزائر. بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لاسترجاع السيادة الوطنية يوم 5 يوليو 1962.

وشارك في هذا الحفل ممثلون عن الحركة الجمعوية والجالية الوطنية المقيمة في بلجيكا ولوكسمبورغ من بينهم مجاهدين قدماء.

كما حضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية و الهيئات الرسمية لمملكة بلجيكا و المفوضية الأوروبية. و المجلس الأوروبي و منظمة معاهدة حلف الشمال الأطلسي (ناتو). و المنظمة العالمية للجمارك إضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد في بروكسل.

كما أكد سفير الجزائر خلال الكلمة التي ألقاها أهمية إحياء الذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. مبرزا قيم الأخوة و التضامن التي عززت وحدة الشعب الجزائري طيلة ثورة نوفمبر المجيدة. والتمسك الثابت للجالية الوطنية المقيمة في بلجيكا و لوكسمبورغ بالوطن الأم.

وذكر السفير بتنظيم, على مستوى المعهد الملكي للعلاقات الدولية “ايغمون” التابع لوزارة الشؤون الخارجية لبلجيكا يوم 6 جويلية المنصرم. ملتقى حول العلاقات الجزائرية-البلجيكية تحت شعار “الجزائر-بلجيكا: ذاكرة مشتركة”. الذي سمح بإبراز العلاقات التاريخية بين الشعبين الجزائري و البلجيكي. والتي تعززت إبان حرب التحرير الوطنية من خلال الحركة البلجيكية المتعاطفة مع القضية الجزائرية.

وذكر الدبلوماسي الجزائري بتزامن الذكرى الـ 60 للاستقلال مع تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و بلجيكا.