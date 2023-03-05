سفارة الجزائر في قطر.. إجراءات جديدة للراغبين في زيارة الجنوب الجزائري

أعلنت سفارة الجزائر بالدوحة، اليوم الأحد، أن السلطات العليا بالبلاد قررت تمكين السياح العرب والأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري عن طريق وكالات السياحة والسفر المعتمدة بالجزائر. من الاستفادة من تأشيرة الدخول إلى بلادنا مباشرة على مستوى المطارات الدولية والمراكز الحدودية البرية والبحرية. بدلا من إجراءات التأشيرة الممنوحة على مستوى مصالح السفارة على أن لا تتجاوز مدة صلاحية التأشيرة 30 يوما.

كما أشار بيان سفارة الجزائر في قطر، إلى أنه قد تم تحيين قائمة الولايات المعنية بهذا الإجراء. و ذلك بإضافة 13 ولاية للقائمة التي تم نشرها يوم 01 مارس الجاري. حيث أصبحت القائمة النهائية تضم 24 ولاية وهي كل من أدرار، الأغواط، إليزي، البيض، الوادي، الجلفة، المنيعة، المغير، النعامة، أولاد جلال، بسكرة، بشار، برج باجي مختار، بني عباس، تندوف – تمنراست، تميمون، تقرت، جانت، مسيلة، ورقلة، عين صالح، عين قزام، غرداية.