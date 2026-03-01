سفارة الجزائر في قطر تصدر بيانا هاما للجالية

أعلنت سفارة الجزائر بقطر عن تعليق الخدمات القنصلية بمقرّ السفارة ابتداءً من يوم الاثنين 02 مارس 2026.

وأشارت السفارة في بيان لها للجالية الوطنية أنّه ونظراً للظروف الأمنية الراهنة التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين. واستناداً إلى توجيهات السلطات القطرية الداعية إلى اعتماد نظام العمل عن بعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. فإنّ السفارة تعلن عن تعليق الخدمات القنصلية بمقرّ السفارة ابتداءً من يوم الاثنين 02 مارس 2026 إلى غاية إشعارٍ آخر. وذلك إلى حين تحسّن الأوضاع وصدور توجيهات جديدة من الجهات المختصة.

وأكدت السفارة أنّها ستوافي أفراد الجالية الكرام بأي مستجدات أو تعليمات تصدر عن الجهات المختصة أولاً بأول.