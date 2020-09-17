سفارة الجزائر في قطر: عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ما بين 20-27 سبتمبر

أعلنت السفارة الجزائرية في قطر ان عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستتم في الفترة ما بين 20-27 سبتمبر 2020.

ودعت السفارة في بيامن لها المواطنين والمواطنات الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة كاملة إلى غاية تاريخ 01 نوفمبر 2020 ولم يتم تسجيلهم من قبل في القائمة الانتخابية التقدم للمصالح القنصلية في الفترة المشار إليها أعلاه قصد إتمام هذه العملية حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم الانتخابي في الموعد المحدد.

ولفتت السفارة انتباه جميع المواطنين المعنيين إلى أن التسجيل القنصلي لايعني التسجيل التلقائي في القائمة الانتخابية.

وقالت السفارة انه يمكن للراغبين في التأكد من تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية مراجعة المصالح القنصلية طوال فترة الدوام اليومي.