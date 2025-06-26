سفارة الجزائر في ليوبليانا تستقبل الرئيس الأسبق لسلوفينيا

حظيت سفارة الجزائر في ليوبليانا، باستقبال الرئيس الأسبق لجمهورية سلوفينيا، دانيلو تورك.

وعرف اللقاء مناقشات معمقة حول آفاق التعاون الإنساني، وخاصة في مجال دعم أطفال غزة، ضحايا العدوان والحرب.

كما تم التأكيد على أهمية التضامن الدولي والعمل المشترك من أجل القضايا العادلة.

وأعرب تورك، بصفته رئيسًا سابقًا وفاعلًا دوليًا من خلال مؤسسة دانيلو تورك، عن تقديره العميق للدور الإنساني الذي تضطلع به الجزائر إقليميًا ودوليًا.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل مبادرات إنسانية مشتركة، تعكس قيم الجزائر في نصرة الشعوب المستضعفة.