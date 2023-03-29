موجهة للطلبة الجزائريين.. سفارة الجزائر في موسكو تنظم أمسية رمضانية

دعت سفارة الجزائر في موسكو، أفراد الجالية الجزائرية في موسكو و خاصة الطلبة، إلى أمسية رمضانية، يوم الجمعة 7 أبريل. و هذا بداية من الساعة 21:30، في مقرها.

كما أشار بيان السفارة، إلى أنه سيتم تقديم وجبة خفيفة في هذه المناسبة. كما سيكون هذا اللقاء فرصة لمناقشة الوضع الخاص للطلبة الجزائريين في روسيا.

وينبغي لمن تهمهم الدعوة تأكيد مشاركتهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى السفارة: [email protected] مع نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي.

بلاغ لأبناء الجالية الجزائرية

و أبلغت سفارة الجزائر بموسكو أفراد الجالية الجزائرية وكذا الطلاب المقيمين في تامبوف، بأن سفير الجزائر لدى فيدرالية روسيا. سيقوم بزيارة عمل لهذه المدينة بدعوة من محافظها.

في حين، افاد بيان السفارة، إن السفير بهذه المناسبة، يرغب في مقابلة أفراد الجالية الجزائرية يوم الاثنين 06 مارس 2023. و هذا ابتداء من الساعة 18:30 إلى الساعة 00 :20 في فندق ديرجافينسكايا الواقع في ساحة ليون تولستوي ، تامبوف.

كما نوهت الهيئة إلى أنه و نظرا للعدد المحدود للأماكن، فإن التسجيل للمشاركة في هذا الاجتماع سيكون إلزاميا. عن طريق إرسال بريد إلكتروني مع ذكر الإسم و اللقب و رقم جواز السفر على العنوان التالي: [email protected]