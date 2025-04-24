سفارة السعودية بالجزائر تحذّر 

حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية الجزائريين والمقيمين في الجزائر، بضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السفارة في بيانها: “مع اقتراب حج هذا العام 1446هـ/ 2025م، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة أن تسترعي انتباه الإخوة الراغبين بأداء شعيرة الحج من المواطنين الجزائريين وغيرهم ممن في الجزائر من الجنسيات الأخرى. بضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها بحسابات مجهولة أو منتحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار مغرية”.

وأكدت السفارة في هذا السياق أن “القدوم إلى المملكة لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة العربية السعودية مباشرة”.

وأضاف البيان: “وعليه، فإن السفارة تهيب بالإخوة الجزائريين والمقيمين في الجزائر بالحرص على تجنب الانسياق وراء مثل هذه الحملات الوهمية. وتلقي المعلومة الصحيحة فيما يخص أداء شعيرة الحج من الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة لدى الجزائر حصرياً”.

وفي الأخير، تتمنى السفارة لجميع الحجاج من الجزائر حجاً مبروراً عودة آمنة.