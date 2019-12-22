سفارة السعودية في الجزائر: “سندعم اللغة العربية لتعزيز التقارب الإنساني”

احتفلت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان “اللغة العربية والذكاء الاصطناعي”.

‎وقال نائب رئيس بعثة المملكة أحمد الحارثي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يأتي في إطار استمرار إسهامات المملكة في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم والشعوب بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني.

وأضاف إن المملكة أولت اهتماما قل نظيره باللغة العربية، ومن مظاهر هذا الاهتمام إنشاء كليات وأقسام ومعاهد متخصصة في تعليم اللغة العربية داخل المملكة وخارجها ومن ضمنها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعناية باللغة العربية، والذي يعد من أهم المراكز في هذا المجال

ولفت الحارثي، إلى أنه يتعين العمل على ترقية اللغة العربية، والتمكين لها كبوابة لاكتساب العلوم الحديثة ونقلها واستغلال المفاهيم الجديدة، ومنها الحوسبة والذكاء الصناعي لصيانتها والحفاظ عليها، وجعلها في قلب الرهانات المعرفية الحالية والمستقبلية.