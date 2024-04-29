سفارة السعوية بالجزائر تحذر الحجاج

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، اليوم الإثنين، الحجاج الجزائريين من حملات الحج الوهمية إنتشرنت عبر مواقع لالتواصل الإجتماعي.

وأوضحت السفارة في بيانها أنه “مع اقتراب حلول حج هذا العام 1445هـ / 2024م، تود سفارة المملكة العربية السعودية أن تسترعي انتباه الإخوة الراغبين بأداء شعيرة الحج من المواطنين الجزائريين وغيرهم ممن في الجزائر من الجنسيات الأخرى، بضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها بحسابات مجهولة أومنتحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار مغرية”.

كما ان “السفارة تهيب بالإخوة الجزائريين والمقيمين في الجزائر بالحرص على تجنب الانسياق وراء مثل هذه الحملات الوهمية، وتلقي المعلومة الصحيحة فيما يخص أداء شعيرة الحج من الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة لدى الجزائر حصرياً”.