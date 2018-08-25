سفارة الصين بالجزائر تمنح حافة نقل مدرسي لفائدة  تلاميذ بالجلفة 

قدمت سفارة الصين بالجزائر، اليوم السبت، مساعدة مالية للهلال الأحمر الجزائري للمساهمة في إقتناء حافلة للنقل المدرسي.

لفائدة تلاميذ قرية الطاهر توات ببلدية سلمانة ولاية الجلفة.

وكشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائر، “سعيدة بن حبيلس” أن هذه المساعدة المالية التي قدمتها الصين بقيمة 7 ملايين دينار

ستساهم في إقتناء حافلة النقل المدرسي من نوع “مرسيدس” من مصنع تيارت.

وأضافت أن هذه الحافلة التي تتكون من 24 مقعدا وبكامل التجهيزات.

من شأنها تخفيف عناء التنقل لتلاميذ قرية الطاهر توات بلدية سلمانة بولاية الجلفة.