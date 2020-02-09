سفارة الصين بالجزائر: “سيطرنا على فيروس كورونا وأزيد من 1400 حالة شفيت تماما منه”

أكّدت السفارة الصينية بالجزائر، اليوم الأحد، على أنّها بلدها بإمكانه السيطرة الكاملة على الوباء المتفشي حاليا في العالم وما يعرف بفيروس “كورونا”.

وحسب ما أوردت الصفحة الرسمية للسفارة الصينية بالجزائر، قالت إنّه بالإمكان الوقاية من وباء الإلتهاب الرئوي الناجمة عن فيروس كورونا والسيطرة عليه وعلاجه في غضون أيام.

واستندت السفارة الصينية بتصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حين جدّد تأكيده على إمكانية الصين السيطرة على تفشي الوباء، وذلك منذ بداية شهر فيفري.

كما قالت إنّ حالات الشفاء من الفيروس الذي ضرب البلاد في تزايد بشكل ملحوظ خلال الأيام السابقة مقارنة بعدد الوفيات، ممّا يدل على إمكانية السيطرة على الوباء وعلاجه.

كما كشفت عن حصيلة أنّ عدد الحالات التي شفيت من الفيروس القاتل، بلغت أكثر من 1400 شخص، مشيرة إلى أنّهم أنّهم خرجوا من المستشفى.