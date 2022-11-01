سفارة الصين تهنىء الجزائر بذكرى اندلاع الثورة وتتمنى النجاح لأشغال القمة العربية

قدمت سفارة جمهورية الصين الشعبية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، تهانيها للجزائر بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

وجاء نص التهنئة عبر الصفحة الرسمية للسفارة الصينية على “فايسبوك”، حيث جاء فيها:

“تتقدم سفارة الصين في الجزائر بخالص التهاني للجزائر حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، وتتمنى لكل الدول العربية كل التوفيق في إنجاح القمة العربية بالجزائر”.