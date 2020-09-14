سفارة الهند تنظم للجزائريين مسابقة رسم “المهاتما غاندي”

أعلنت سفارة الهند، عن تنظيم مسابقة للجزائريين، والهنود المقيمين في أرض الوطن، من أجل رسم المهاتما غاندي.

وجاء في بيان السفارة على تويتر “أصدقائي الأعزاء للاحتفال بغاندي جايانتي في 2 أكتوبر، تنظم سفارة الهند مسابقة للرسم”.

وأضافت “الموضوع هو المهاتما غاندي، ويمكن للمشاركين الجزائريين والهنود المقيمين في الجزائر إرسال لوحاتهم بحلول 28 سبتمبر”.

للإشارة، موهانداس كرمشاند غاندي كان السياسي البارز والزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند، ورائداً للساتياغراها وهي مقاومة الاستبداد.

وغاندي معروف في جميع أنحاء العالم باسم المهاتما غاندي أي الروح العظيمة، وأيضاً في الهند باسم بابو أي الأب.

ويتم الاحتفال بعيد ميلاد غاندي 2 أكتوبر، كل سنة كعطلة وطنية في الهند، وعالمياً هو اليوم الدولي للاعنف.