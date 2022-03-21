سفارة الولايات المتحدة تبحث عن طبيب

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، عن رغبتها في توظيف طبيب للوحدة الصحية. كما يجب أن يكون المرشحون قد أكملوا ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة.

في حين، يتعلق الأمر بالذين تخرجوا من التدريب في مجال الرعاية الصحية الأولية. على غرار طب الأسرة أو طب الطوارئ أو طب الأطفال أو الطب الباطني.

كما يشترط المستوى 4، من حيث الطلاقة في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

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كما كانت، قد أعلنت في وقت سابق السفارة الأمريكية لدى الجزائر عن توظيف بناء يقوم بمهام مثل وضع وإصلاح البلاط والهدم وتركيب الخرسانة وبعض أعمال الصيانة.

وجاء في منشور على صفحة الوزارة بفايسبوك: “يا جماعة شكون حاب يجي يخدم بناء فالسفارة قبل ما يغامر بينا خالد ويسقم هذا الحيط بالغراء”.

وأضافت السفارة: “تبحث السفارة الأمريكية عن توظيف بناء يقوم بمهام مثل وضع وإصلاح البلاط والهدم وتركيب الخرسانة وبعض أعمال الصيانة”.

وتابعت السفارة: “المطلوب إكمال الطور الابتدائي مع تكوين مهني في مجال البناء ومستوى 1 في اللغة الإنجليزية و2 في اللغتين الفرنسية والعربية”.

وكشفت الأمريكية لدى الجزائر، إنها ستقدم راتباً سنوياً يقدر بـ1,334,427 دينار جزائري للبناء الذي سيحصل على هذه الوظيفة.

واستذكرت، السفارة الأمريكية في الجزائر، اليوم السبت، عيد النصر، المصادف لـ19 مارس. كما جاء منشور “بينما تسترجع الجزائر هذا السبت الذكرى الستين لوقف إطلاق النار، نضم صوتنا لصوت الجزائريين”.

في حين، تابعت السفارة الأمريكية “للتبجيل بروح الرجال والنساء الذين دفعوا بأرواحهم من أجل استقلال الجزائر”. كما أرفقت منشورها بصورة، لجزائريين يحتفلون بعيد الاستقلال 3 جويلية 1962.