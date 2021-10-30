سفارة الولايات المتحدة تقدم عرضا مهما لمطوري الألعاب

أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، مسابقة لفائدة مطوري الألعاب الإلكترونية.

وحسب بيان للسفارة، نشرتها على صفحتها بفايسبوك، تتعلق المسابقة بتطوير لعبة حول موضوع الحفاظ على التراث الثقافي.

وأشار بيان السفارة، إلى أنه سوف يتم إختيار أفضل الألعاب التي من قبل لجنة من الخبراء، والتي ستستفيد من تمويل لتطوير لعبهم.

كما سيتحصل الفريق الذي يحتل المرتبة الأولى برحلة إلى مؤتمر مطوري الألعاب في سان فرانسيسكو في مارس 2022.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp