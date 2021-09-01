سفارة بريطانيا تثمن قرار الجزائر منع البنزين المرصص

أشادت سفارة بريطانيا لدى الجزائر بمنع استخدام البنزين المرصص، والمعترف بها من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

وكتبت السفارة على حسابها فايسبوك “من الرائع أن نرى جهود الجزائر في وقف بيع البنزين المرصّص. والمعترف بها من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وهذا مهم للغاية لصحتنا وللبيئة”.

وأضافت “لا يزال النقل البري أحد أكبر القطاعات المسببة للانبعاثات. وسيكون من الضروري خفض الانبعاثات على مستوى العالم إلى النصف بحلول العام 2030”.

وتابعت ” قمة COP26 المنعقدة في غلاسغو في شهر نوفمبر هي آخر فرصة لنا للجمع بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني للتعاون وتحقيق التطلعات المنصوص عليها في هدف اتفاقية باريس للحد من درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية”.