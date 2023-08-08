سفارة بريطانيا تهنئ المولودية بعيدها الـ 102

بعثت سفارة بريطانيا العظمى بالجزائر، بتهانيها إلى فريق مولودية الجزائر، بمناسبة احتفال النادي أمس الـ 7 أوت، بعامه الثاني بعد المئة من الوجود.

وفي منشور أطلقته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، قالت السفارة البريطانية: “سمعنا الأهازيج وأبهرتنا الأضواء المتلألئة في سماء العاصمة“.

وأضافت في ذات المنشور، الذي أرفقته بصورة تحمل ألوان النادي العاصمي، ومكتوب عليها “قرن و2”: “عامٌ ثانٍ سعيد، بعد المائة، يا مولودية الجزائر”.