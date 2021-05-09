سفارة بلجيكا تدعو رعاياها المقيمين بالجزائر التسجيل لتلقي اللقاح

دعت سفارة بلجيكا لدى الجزائر، اليوم الأحد، رعاياها المقيمين بأرض الوطن إلى التسجيل لتلقي اللقاح.

وجاء في البيان ” يمكن للبلجيكيين الذين يعيشون في الجزائر التسجيل للحصول لتلقي اللقاح في بلد إقامتهم”.

وسترسل السفارة أو القنصلية العامة في الموقع معلومات حول الإجراء.

أما المواطنون البلجيكيون المقيمون في بلد يقدم نفس أنواع اللقاحات كتلك المستخدمة في حملة التطعيم البلجيكية، فهم مدعوون ببلد إقامتهم.

وفي حالة عدم حصولهم على فرصة التطعيم في بلد إقامتهم فسيكون من الممكن لهم الإبلاغ عن أنفسهم لتلقي التطعيم ببلجيكا.

وأشارت فرقة العمل نفسها إلى أنه وفقًا للتقويم المؤقت، يمكن النظر في إمكانية التطعيم هذه اعتبارًا من أوت 2021.