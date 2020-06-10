سفارة تركيا في الجزائر: الشروع في حجز تذاكر رحلات إجلاء الرعايا بمكتب مطار الجزائر الدولي

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سفارة تركيا في الجزائر: الشروع في حجز تذاكر رحلات إجلاء الرعايا بمكتب مطار الجزائر الدولي
بقلم فوزية.م

أعلنت، اليوم الأربعاء، سفارة تركيا لدى الجزائر أن تذاكر رحلات إجلاء الرعايا التركيين من الجزائر ستكون متاحة اليوم بمطار الجزائر الدولي.

وكشفت السفارة التركية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن تذاكر الرحلات الجوية المبرمجة يومي 11 و12 جوان المقبل، ستكون متاحة اليوم في مكتب مطار الجزائر الدولي الجديد.

هذا وأعلنت سابقا السفارة الجزائرية بتركيا عن برمجة رحلتين جويتين لإجلاء العالقين الجزائريين بأنقرة.

وحسب بيان للسفارة الجزائرية بأنقرة، أن الرحلتين برمجت إنطلاقا من مطار اسطنبول. حسب البرنامج التالي: يوم الخميس 11 جوان على الساعة 17.35 ويوم الجمعة 12 جوان على الساعة 16.45.


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