سفارة تركيا: لم نتوقف عن إصدار التأشيرات والجزائريون سيدخلون دون الخضوع للحجر

ردت سفارة تركيا لدى الجزائر، اليوم الجمعة، على شائعات توقفها عن إصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا. حيث أفادت في بيان لها أنها لم تتوقف أبدًا عن إصدار التأشيرات وستواصل القيام بذلك.

وذكرت أنه للسفر إلى تركيا، يجب استيفاء مجموعة من الشروط. من بينها تأشيرة صالحة. تقرير فحص سلبي لأقل من 72 ساعة، أو دفتر تلقيح قبل 14 يوم. أو دليل شفاء من كورونا في آخر 6 أشهر، صادر من المؤسسات الاستشفائية العامة.

وأشارت سفارة تركيا في الجزائر، في ذات البيان، أن لن يتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الجزائريين.