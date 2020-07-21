سفارة تونس بالجزائر.. هؤلاء هم المعنيون بعملية الاجلاء عبر الحدود البرية

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر ، ان عملية الدخول الى التراب التونسي سيقتصر فقط على التونسيين والجزائريين المتزوجين بالتونسيين.

بالاضافة الى المقيمين بصفة شرعية الحاملين للحجز الفندقي (VOUCHER)، بأحد النزل المعدة للغرض في إطار الحجر الصحي الإجباري.

وأضافت السفارة أن الإجراء يخص أيضا احد الأولياء المرفوقين بأطفالهم دون سن 12 سنة و الملتزمين بالحجر الصحي الذاتي بمقرات إقامتهم.

وطالبت السفارة المواطنين التونسيين والجزائريين من لا يتوفر فيهم احد الشرطين المذكورين اعلاه عدم التحول الى المعبر الحدودي ام الطبول.

للاشارة، برمجت عملية إجلاء للمواطنين التونسيين و الجزائريين يوم 22 جويلية عبر المعبر الحدودي ام الطبول.