سفارة تونس تدعو مواطنيها الراغبين مغادرة الجزائر برا لإعادة تسجيل بياناتهم

دعت سفارة تونس، اليوم الأربعاء، مواطنيها العالقين بالجزائر، والراغبين في العودة، لتسجيل بياناتهم قبل 19 سبتمبر.

يأتي هذا في اطار مواصلة البعثة لعمليات الاجلاء، لفائدة المواطنين التونسيين العالقين بالجزائر.

ودعت كافة التونسيين الراغبين في العودة الى ارض الوطن عن طريق البر إعادة تسجيل بياناتهم قبل تاريخ 19 سبتمبر 2020.

وأشارة سفارة تونس لدى الجزائر أنه سيتم قريبا تحديد التاريخ والشروط الصحية لعملية الاجلاء.

وأجلت السفارة التونسية بالجزائر، 4200 تونسيا، عبر 19 عملية عبر البر و3 جوّا من مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائر.

ويتعين على جميع المعنيين بعملية الإجلاء الاستظهار بتحليل PCR ووصل الحجز – voucher- بالنزل الذي ستتم فيه عملية الحجر الصحي.