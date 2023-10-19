سفارة دولة فلسطين بالجزائر تثمن موقف الرئيس تبون

ثمنت سفارة دولة فلسطين بالجزائر موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتضمن إلغاء كل التظاهرات والإحتفالات الخاصة بالذكرى الـ 69 لإنذلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وجاء هذا القرار تضامنا مع فلسطين وشعبها الذي يتعرض لأبشع المجارز وحرب إبادة من قبل الكيسان الصهيوني ومدعوما من امريكا والغرب.

وفي بيان أصدرته السفارة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أكدت ان موقف الرئيس تبون موقف حقيقي من مواقف الدعم والمساندة الذي إعتادت الجزائر كدولة داعمة وراعية للقضايا العادلة والتحرير