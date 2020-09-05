سفارة دولة فلسطين تستأنف عملها الاثنين المقبل

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر عن إستأناف عملها يوم الاثنين المقبل بعد غلقها بسبب فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك: تهديكم سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر عاطر تحياتها ولاحقا لاعلاننا السابق بخصوص إغلاق السفارة لأسباب وقائية وللتعقيم.

نود اعلامكم بأن الدوام والاستقبال بالسفارة سوف يستأنف كالمعتاد ابتداء من يوم الاثنين 07/09/2020 .

وفق القواعد التاليه:-

ضرورة التزام المراجعين بارتداء الكمامات وتعقيم الايدي قبل الدخول الى مبنى السفاره حرصا على صحة المواطنين والموظفين

وتعتذر السفارة عن استقبال اي زوار داخل مبنى السفارة الا بمواعيد مسبقة وباتخاذ الاجراءات الوقائية السابق ذكرها.