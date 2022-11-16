سفارة دولة قطر تعلن بث مباريات المونديال مجانا

أعلنت سفارة دولة قطر بالجزائر في بيان لها عن تخصيص منطقة مشجعين مجانية “FUN ZONE ” لبث افتتاح. وجميع مباريات المونديال.

وقالت أن بث المباريات سيتم بالقاعة المتعددة الرياضات حرشة حسان اعتبارا من 20 نوفمبر من الساعة 13:00 وحتى انتهاء البطولة بتاريخ 18 ديسمبر 2022.

ويواصل المسؤولون في قطر الترويج بشكل لافت للانتباه للعرس الكروي الذي سينطلق قبل ايام فقط.

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