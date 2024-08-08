سفارة روسيا لدى الجزائر تصدر بيانا هاما

أبلغت سفارة روسيا لدى الجزائر زوار القسم القنصلي الروسي أنه نظرا للانتهاكات الخبيثة المتكررة لقواعد استخدام نظام قائمة الانتظار الإلكتروني. فقد تقرر إدخال إجراءات رقابية صارمة إضافية.

وعلى وجه الخصوص سيتم إلغاء أي تسجيلات للانتهاكات التالية دون إشعار:

تعدد المواعيد لنفس الشخص للحصول على خدمة واحدة. استخدام أسماء مستعارة (سيتم الدخول إلى القسم القنصلي بما يتفق بدقة مع قوائم الدخول عند تقديم بطاقة الهوية). بالنسبة للإدخالات بغرض الحصول على تأشيرات الدراسة: سيتم إلغاء أي إدخالات لا تشير إلى رقم الدعوة المحدد. عندما تقوم بالتسجيل في خدمة معينة ستتمكن فقط من تقديم المستندات الخاصة بهذه الخدمة. (لا ينبغي عليك التسجيل للحصول على تأشيرة سياحية ومحاولة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دراسية). من الضروري الآن الإشارة إلى رقم الهاتف الشخصي الصحيح لمقدم الطلب (إذا اتصل أحد موظفي القسم القنصلي. بالرقم المحدد أثناء التحقق، فيجب على مقدم الطلب نفسه الرد). سيتم إلغاء المواعيد التي لا تحتوي على رقم هاتف دون إشعار أو توضيح آخر.

وناحظت السفارة أن جميع المشاكل المتعلقة بتحديد موعد ناجمة عن خيانة الأمانة من جانب الزوار أنفسهم. الذين لا يحترمون مصالح ووقت مواطنيهم وموظفي القسم القنصلي.

ومن الضروري أيضا ملاحظة الأنشطة الضارة لما يسمى ب”الوكالات السياحية” التي تقدم خدماتها. لتحديد المواعيد وحجب الأماكن للزوار الصادقين.

وتعتبر القسم القنصلي أن جميع هذه التسجيلات غير صالحة إذا تم تحديد هوية الزائرين. الذين لديهم مثل هذا السجل فسيتم رفض تقديم الخدمات على الفور دون تفسير. ووضع علامة في جواز السفر. وستتم إضافة الزائر نفسه إلى القائمة السوداء.

ومع ذلك لا يمكن استرداد الأموال المودعة في حساب السفارة من خلال البنوك.

واعتقدت سفارة روسيا لدى الجزائر أن المسؤولية عن جميع المضايقات التي تسببها للزوار الحقيقيين. تقع فقط على عاتق مواطنيهم الذين لا يأخذون في الاعتبار مصالحهم واحتياجاتهم.