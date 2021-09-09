سفارة سويسرا في الجزائر تٌقدم هبة إنسانية للمتضررين من الحرائق الأخيرة

قدمت سفارة سويسرا في الجزائر هبة إنسانية عبارة عن مواد طبية، كدعم للمناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة.

وكشف الهلال الاحمر الجزائري، عبر صحفته الرسيمة على :الفايسبوك” أنه في إطار دعم مجهودات هيئة الهلال الأحمر الجزائري في الإستجابة المتواصلة لدعم المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة؛ قدمت سفارة سويسرا في الجزائر هبة إنسانية عبارة عن مواد طبية مختلفة تعزيزا لقدرات الهلال الأحمر في مجال الإستجابة لتوفير كل الدعم الإنساني للضحايا الحرائق الأخيرة.