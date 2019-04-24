سفارة فرنسا بالجزائر تنفي طلب معلومات حول الملف القضائي لـ “يسعد ربراب”

فندت سفارة فرنسا لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، طلب معلومات حول الملف القضائي لرجل الأعمال يسعد ربراب.

وكذبت في بيان لها، الادعاءات التي يروجها الموقع الاخباري ” maghreb intelligence”، حول اتصالها بوزارة الخارجية، قصد طلب معلومات حول الملف القضائي لربراب.

وذكرت بأن فرنسا تحترم سيادة الجزائر وشعبها الصديق، وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلد، وليست لها أي نية في ذلك.

للإشارة، فقد كتب موقع موند أفريك، أيضا في مقاله الصادر أمس الاثنين، أن فرنسا طلبت من الجزائر إيفادها بالأسباب التي أدت الى سجن ربراب.