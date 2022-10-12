سفارة فرنسا تفتح أبواب Villa des Oliviers  للجمهور

تفتح Villa des Oliviers أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيتم تسليط الضوء على معرض أصلي للمنحوتات.

وتحدد السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة أن الحدث سيعقد يومي الجمعة 14 والسبت 15 أكتوبر. وكذلك يومي الجمعة 21 والسبت 22 أكتوبر، من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً.

بالنسبة إلى الدخول، سيكون عن طريق الحجز، حيث ينبغي على الراغبين في الذهاب إلى Villa des Oliviers . التسجيل عبر عنوان بريد إلكتروني .([email protected]) . على أن يتم إرسال تأكيد لهم في حدود الأماكن المتاحة.

فيلا دي أوليفييه هي مبنى يطل على مرتفعات الأبيار وهي بمثابة المقر الرسمي للسفارة.