سفارة فلسطين بالجزائر  تشكر الرئيس تبون على تجديد المساعدة المالية للطلبة الفلسطنيين بالجزائر

ثمنت سفارة فلسطين بالجزائر قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتجديد المساعدة المالية لفائدة الطلبة الفلسطنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية.

وذلك بسبب إستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني عبر كامل أراضيه لاسيما منها غزة الصامدة.

وتأكد سفارة فلسطين بالجزائر أن قرار الرئيس تبون تعبر عن أصالة الشعب الجزائري قيادته الحكيمة في الوقوف الدائم مع الشعب الفلسطيني.

كما تتقدم السفارة بإسمها وإسم الطلبة الفلسطينيين بالجزائر بشكرها العميق للجزائر رئيسا حكومة وشعبا على هذا القرار وعلى جميع المواقف الشجاعة تجاه الشعب الفلسطيني والقضيته العادلة.