سفارة فلسطين بالجزائر تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال

هنأت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، الشعب الجزائري، بمناسبـــة الذكرى 59 لعيـدي الإستقلال والشباب، المصادف للخامس جويلية من كل سنة

وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية في الفايس لسفارة فلسطين أن إنها الذكرى الـ59 لاستعادة الشقيقة الجزائر استقلالها،بعد أن دفعت من حياة أبناءها وبناتها الملايين من التضحيات، نضال مرير وصعب و شاق، بطولات أفراد الشعب في كل الساحات في الجزائر وفي المهجر، إنه انتصار تاريخي مجدي ومقدس خاضه الشعب بعزيمة صلبة وإرداة لا تلين..”.

وأضاف البيان”مورس أبشع أنواع التعذيب بحق الشعب من طرف الاستعمار والاستدمار ،و رغم ذلك ،بقي في التصميم الهدف مائلا امام المجاهدين و هو دحر العدوان و الاستعمار.

وتابع:”هذا الاستقلال هذا النصر للجزائر نصر لكل الشعوب المناهضة للاحتلال، هذا النصر زرع اليقين في نفوس كل الشعوب الرازحة تحت الاحتلال و الظلم و الاستعمار في كل القارات لتنهض و تثور و تحقق الاستقلال لبلدها

و في فلسطين نصر الجزائر و استقلالها هو نصر لشعبنا و ثورتنا التي استمدت خميرة النضال و النصر و انطلقنا بثورة عظيمة

نصب اعيننا كنس الاحتلال و طرده من بلدنا و العودة لشعبنا و الاستقلال و اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.