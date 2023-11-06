سفارة فلسطين تشكر المجلس الشعبي الوطني على جلسته الاستثنائية لمناصرة الفلسطينيين

بعثت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، يوم الخميس 02 نوفمبر 2023، رسالة شكر للمجلس الشعبي الوطني، على الجلسة الاستثنائية التي عقدها دعما ومساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان همجي من طرف المحتل الصهيوني.

حيث ثمنت السفارة الكلمة التي ألقاها بوغالي، والتي جدد فيها دعم المجلس وتضامنه مع الشعب الفلسطيني. في معركته لنيل الحرية والاستقلال وصموده في وجه حرب الإبادة التي يشنها عليه الاحتلال الصهيوني.

وجاء في الرسالة عن هذه الجلسة التي كان المجلس الشعبي الوطني سباقا لعقدها من بين البرلمانات العربية. أنها تعبير عن الموقف الأصيل والثابت للشعب الجزائري وقيادته على مر السنوات في دعم القضية الفلسطينية.

ووجهت السفارة الفلسطنية عبارات شكر وتقدير إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وجميع النواب على هذه الجلسة المشرفة.