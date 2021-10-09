سفارة فلسطين تعزي عائلة الفنان الراحل رابح درياسة

قدمت السفارة الفلسطينة بالجزائر، تعازيها في وفاة الفنان الجزائري القدير رابح درياسة، الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 87 سنة.

وكتبت السفارة الفلسطينية عبر صفحتها على “الفايسبوك”: “يتقدم امين مقبول سفير دولة فلسطين لدى الجزائر أصالة عن نفسه ونيابة عن موظفي السفارة والجالية الفلسطينية بالجزائر. بأخلص التعازي والمواساة الى أسرة المرحوم والأسرة الفنية والثقافية في الجزائر بفقدانها القامة والقيمة الفنية الراقية. والتي تغنت بالخصال العالية للوطن ونثرت خلال سنين عطائها المحترم الفرح والشموخ بين افراد الشعب. كما غنى لفلسطين والقدس درة التاج وانتصر لانتصارات وأمجاد الامة. داعين المولى تعالى أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء”.

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