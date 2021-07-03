سفارة فلسطين في الجزائر تعزي عائلة سليمان بخليلي

قدمت سفارة دولة فلسطين بالجزائر تعازيها لعائلة فقيد الإعلام الجزائري الدكتور سليمان بخليلي الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ58 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت سفارة دولة فلسطين، بيانا تقدم فيه تعازيها لعائلة الراحل جاء فيه:” ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الإعلامي القدير والمبدع سليمان بخليلي رحمه الله المدير العام ومالك قناة البديل الخاصة والذي اشرف على العديد من البرامج الثقافية والدينية في التلفزة الجزائرية.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم السفير الفلسطيني أمين مقبول أصالة بتعازيه إلى أسرة المرحوم، سائلا المولى العالي أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

يذكر ان الدكتور سليمان بخليلي توفي صباح امس الجمعة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بعد اصابته بفيروس كورونا و مكوثه في المستشفى تقريبا شهر كامل بسبب مضاعفات الاصابة.