سفارة فلسطين: نشكر الجزائر رئيسا حكومة وشعبا على المواقف النضالية الرافضة للهرولة نحو التطبيع

الوطني
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سفارة فلسطين: نشكر الجزائر رئيسا حكومة وشعبا على المواقف النضالية الرافضة للهرولة نحو التطبيع
بقلم نسرين محفوف

قدمت سفارة فلسطين شكرها إلى الجزائر، رئيسا حكومة وشعبا، على المواقف النضالية الرافضة للهرولة نحو التطبيع.

وجاء بيان سفارة فلسطين لدى الجزائر بمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية في الفاتح جانفي من كل عام.

وأكدت أن كل الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار بالنضال والثورة لتحقيق أحلام الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل الحرية.

وأشارت أنه منذ البدايات، كان الشعب الفلسطيني رافضا للمخططات الاستعمارية الصهيونية لفلسطين والأمة العربية.

وأكدت الاستمرار في النضال حتى تحقيق الاهداف في كنس الاحتلال الصهيوني والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


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