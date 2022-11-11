سفارة قطر بالجزائر تشارك في حملة داعمة لمونديال قطر من الشراقة

نظمت الجمعية الرياضية لحي شراقة بالعاصمة، أمس الخميس، مبادرة شعبية تضامنية ضد الحملات المشبوهه على دولة قطر بشأن استضافة كأس العالم.

وذلك بإقامة لقاء كرة قدم ودي بين قدامى لاعبي المنتخب الوطني وقدامى المعلقين الرياضيين في الإعلام الجزائري.

وحضر هذه المبادرة، شخصيات رسمية من جانب السلطات المحلية وممثلي السفارة القطرية بالجزائر، وعلى رأسهم مستشار السفارة سعيد بن ظافر القحطاني، والسكريتير مصعب بن محمد الفهيد.

كما حضر كذلك، رئيس بلدية شراقة، عبدالرحمن وسطاني، بالإضافة لرئيس الجمعية الرياضية لحي شراقة صالح ميلودي.