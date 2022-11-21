سفارة قطر..ننتظركم في قاعة حرشة حسان

وجهت اليوم الإثنين، سفارة قطر بالجزائر، دعوة عامة للجمهور الجزائري، لمشاهدة مباريات اليوم لكأس العالم قطر 2022.

وغرد الحساب الرسمي للسفارة القطرية عبر تويتر:”ننتظركم في قاعة “حرشة” بالجزائر العاصمة على تمام الساعة 14:00 وحتى نهاية آخر مباراة ليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022″.

وذلك لمشاهدة مباريات اليوم الثاني للمونديال مجانا، والتي ستبدأ بداية من الساعة الـ 14.00 زوالا بمواجهة منتخب إنجلترا ضد إيران برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

و المواجهة الثانية ستجمع بين المنتخب السنغالي ضد نظيره الهولندي برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى، على الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

بالإضافة لمواجهة الولايات المتحدة ضد ويلز برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات للمونديال على الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.