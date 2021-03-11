سفارة كندا بالجزائر تحذر من مواقع الهجرة المزيفة

حذرت سفارة كندا في الجزائر، المواطنين، والراغبين في الاستقرار ببلدها، عند ولوجهم عبر الانترنيت للبحث عن معلومات حول الهجرة.

وأوضحت، سفارة كندا، أن موقعها الإلكتروني، هو الوسيلة الوحيدة والمصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة ببرامج وخدمات IRCC.

وقدمت السفارة، في تغريدة لها عبر التويتر، بعض النصائح للواطنين الراغبين في الهجرة، من أجل تحديد ومعرفة احتيال المواقع.