سفارة كندا بالجزائر تحذر من مواقع الهجرة المزيفة

المجتمع
  • -
  • 0
سفارة كندا بالجزائر تحذر من مواقع الهجرة المزيفة
بقلم أسماء.ع

حذرت سفارة كندا في الجزائر، المواطنين، والراغبين في الاستقرار ببلدها، عند ولوجهم عبر الانترنيت للبحث عن معلومات حول الهجرة.

وأوضحت، سفارة كندا، أن موقعها الإلكتروني، هو الوسيلة الوحيدة والمصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة ببرامج وخدمات IRCC.

وقدمت السفارة، في تغريدة لها عبر التويتر، بعض النصائح للواطنين الراغبين في الهجرة، من أجل تحديد ومعرفة احتيال المواقع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=970059

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com