سفارة كندا بالجزائر تقدم عرضا مغريا للطالبات المهتمات بريادة الأعمال

قدمت سفارة كندا لدى الجزائر عرضا مغريا للطالبات الجزائريات، المهتمات بريادة الاعمال، حسب ما نشرته على فيسبوك اليوم الخميس.

ونشرت على صفحتها بيسبوك “إلى طالبات ولاية تيزي وزو أنت مهتمة بعالم ريادة الأعمال، هل أنت قائدة مشروع؟. لديك فرصة من خلال شبكةGEN ALGERIA!”.

وأضافت سفارة كندا لدى الجزائر “سجل الآن للمشاركة في WEP برنامج المرأة لريادة الأعمال.

وتم إطلاق WEP من قبل GEN_Algeria بدعم من سفارة كندا في الجزائر (CFLI)، هدفها هو تعزيز تنمية ريادة الأعمال النسائية. ودعم ظهور ونمو الأعمال التجارية النسائية في تيزي وزو.

وحسب ذات المصدر فإن آخر أجل للتسجيل في هذا البرنامج يوم 20 نوفمبر 2021. للاستفادة من أحد برامج WEP تيزي وزو التدريبية لمدة 4 أيام والمقرر إجراؤها في أواخر نوفمبر

كما سيمكن هذا البرنامج من تحويل الأفكار إلى أعمال لرائدات المشاريع النسائية. بالإضافة إلى ذلك سيمكنهن من الإدارة بشكل أفضل لرائدات الأعمال من المناطق الريفية اللواتي لديهن مستوى محدود.

بالإضافة لذلك، ستتمكن من تطوير المهارات الإدارية للنمو بالنسبة للمؤسسات ذات إمكانات عالية. مع برنامج دعم مصمم لمدة 4 أشهر للفائزين. وبرنامج حضانة افتراضية لنمو الأعمال التجارية على منصة دولية.

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