سفارة كندا تدعو مواطنيها بالجزائر الى التسجيل في خدمة الطوارئ لمساعدتهم

دعت سفارة كندا مواطنيها المتواجدين في الجزائر، إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالطوارئ، قصد التمكن من مساعدتهم.

وغردت السفارة الكندية بالجزائر، أن الإجراء يأتي بعد أن علقت الجزائر رحلاتها الجوية نحو الخارج.

ودعت السفارة الكندية بالجزائر، مواطنيها إلى العثور على مكان آمن، والتأكد من توفرهم على الموارد المالية والأدوية.

وطالبت جميع المواطنين الكنديين المتواجدين بالخارج من بينهم الجزائر، التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بخدمة الطوارئ المجانية.

وأشارت أن الموقع، يوفر خدمة مجانية، تسمح لحكومة كندا، بالإبلاغ عن حالة الطوارئ في الخارج، أو في المنزل.

وتتيح هذه الخدمة تلقي معلومات مهمة قبل أو أثناء كارثة طبيعية أو اضطرابات مدنية.

يتم التعامل مع المعلومات الشخصية المقدمة، وقت التسجيل بسرية ويتم استخدامها وفقًا لأحكام قانون الخصوصية.