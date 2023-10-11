سفارة كندا تهنئ البطلة الجزائرية كايليا نمور
بقلم عزيز طالبي
قامت سفارة كندا بالجزائر بتهنئة البطلة الجزائرية كايليا نمور على مستواها وأدائها الاستثنائي في بطولة العالم للجمباز.
كما أكدت أن كايليا نمور تعتبر مثال للموهبة و التفاني في العمل و الاستمرار في الرياضة التي ترعرعت فيها البطلة التي تمثل الجزائر أفضل تمثيل.
وكانت نمور قد صنعت الحدث باحتلالها المرتبة الثانية و شرفت الجزائر افضل تشريف ولأول مرة نالت الجزائر بفضلها ذات المرتبة في مسابقة كأس العالم.
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