سفارة كوبا بالجزائر تعرض نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد

قدّم قنصل كوبا بالجزائر، لويس ياسيل، النظام الجديد للتأشيرة السياحية الإلكترونية “إيفيزا” الذي يوفّر خدمة أكثر فعالية وسرعة لطالبي التأشيرة الراغبين في اكتشاف البلد.

في لقاء نُظّم بمقر سفارة كوبا بالجزائر، أوضح الدبلوماسي الكوبي أنّ نظام “إيفيزا”. الساري منذ الفاتح من شهر سبتمبر 2024، سيعوّض التأشيرة السياحية المعتادة. ويوفّر خدمة “أكثر فعالية وسرعة” لطالبي التأشيرة، عبر المكاتب القنصلية الكوبية بالخارج.

وأضاف أنّ التأشيرة الجديدة، موجّهة لجميع الأشخاص الأجانب المسافرين إلى كوبا كسيّاح، وكذلك لوكالات السياحة والأسفار وشركات الطيران التي تربطها عقود سارية مع قنصلية كوبا”.

ويتم طلب التأشيرة الإلكترونية للخواص عبر الموقع: https://evisacuba.cu/en/inicio. أما التسجيل على موقع https://agencia.evisacuba.cu فمخصّص لمنظمي الرحلات السياحية. ويتم اتاحة عنوان البريد الالكتروني https://evisacuba.cu مسبقا لطالبي التأشيرة الذين سيتم توجيههم إلى أحد الموقّعين وفقاً لملفاتهم الشخصية.

أما مدة التأشيرة الإلكترونية فحُدّدت بتسعين يوماً، قابلة للتمديد للمدة نفسها خلال الاقامة في هذا البلد. وفيما يخص أصحاب التأشيرة القديمة، أكّد القنصل أنّ صلاحيتها ستمتد إلى غاية الحادي والثلاثين ديسمبر 2024.