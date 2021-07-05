سفارة لبنان بالجزائر تهنئ الجزائريين بالذكرى الـ59 لعيدي الإستقلال والشباب

.وجّه سفير لبنان بالجزائر، الدكتور محمد حسن، رسالة تهنئة للجزائريين، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 59 لعيدي الإستقلال والشباب

وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك” من مشاعر الودّ والتقدير، يطيبُ لسعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى الجزائر محمـد حسـن. بمناسبة إحتفال الجزائر بالذكرى التاسعـة والخمسين لإستقلالها المجيد، أن يتقدم إلى الجزائرييـن كافة حكومة وشعبا. بأخلص التهاني وأطيب الأماني بهذه المناسبة العظيمة عظم تاريخ الجزائر الحبيبة وعظم تضحيات شعبها الأبي.

وأضافت السفارة:” هذا اليوم المجيد الذي بزغت فيــه شمس الحرية والإستقلال على هذه الأرض الطاهرة وتحطّمت فيــه قيود الظلم والطغيان بعد ملحمة بطولية صنعها أبنـاء وبنات الجزائرالاشاوس. فهنيئا للجزائر باستقلالها وهنيئا لأبنائها بكل ما تحقق في كنف الحرية من بناء وتشييد.