سفارة لبنان لدى الجزائر تعلن استئناف منح التأشيرات

الوطني
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سفارة لبنان لدى الجزائر تعلن استئناف منح التأشيرات
بقلم نسرين محفوف

أعلنت سفــارة الجمهورية اللبنانيـة بالجزائر أنــه وبنــاءً على قرار المديريــة العامـة للأمــن العـام اللبناني، عودة العمـل بنظـام منح التأشيرات وفقـاً لما كان معمول به سابقـاً.

ودعت السفارة اللبنانية في بيان لها، جميع الراغبيـن في تقديم طلب الحصول على تأشيرة التقدم إلى مقرهــا ضمن أوقات الدوام الرسمي (09:00 – 15:00).

كما طالبت بمراعاة احتـــرام إجراءات السلامة، وتطبيـق قواعد التباعـد الإجتماعـي وارتـداء الكمامات، وفقـاً لإرشادات السلطـات الصحيــة المختصـة بهدف مجابهـة تفشــي وبـاء كورونـــا.


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