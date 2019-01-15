سفارة مصر بالجزائر تستأنف العمل القنصلي

استأنفت صبيحة اليوم الثلاثاء سفارة مصر بالجزائر العمل القنصلي بعد توقف دام أكثر من 6 أيام بسبب حريق شب بها.

وأعلنت السفارة على صفحتها الرسمية “بالفايسبوك”، “تتشرف السفارة المصرية بالإحاطة بأنه تم إستئناف العمل بالقسم القنصلي”.

“بالبعثة بشكل جزئي اليوم، وذلك لتلقي طلبات إصدار التأشيرات على أن يتم إصدارها في وقت لاحق “.

“كما تتلقى البعثة المعاملات القنصلية الخاصة بالمواطنين”.

للتذكير، فقد توقفت سفارة مصر بالجزائر الأربعاء الفارط عن العمل لأسباب تحفظت عنها ولم تذكرها السفارة.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”نظرا لظروف طارئة سوف يتم توقف العمل القنصلي بسفارة مصر حتى إشعار آخر”.

للتذكير، فقد شب حريق بمقر السفارة المصرية في الجزائر بحيدرة، أدى إلى احتراق المحولات الكهربائية.