سفارة هولندا تُنظم مُسابقة لتكوين مُدربين عالميين في الجزائر

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الجزائر، عن تنظيم مسابقة من قبل سفارة هولندا بالجزائر لتكوين مُدربين عالميين.

ونشرت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بيانا جاء فيه:”سفارة هولندا في الجزائر تدعوكم إلى إغتنام الفرصة الاستثنائية للمُشاركة في KNVB Worldcoaches في إطار برنامج شراكة”.

كما أضاف البيان:”المرشحون “ذكور أو إناث” الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما سيتم اختيارهم ليتسنى لهم الاستفادة من عامين من التكوين ليُصبحوا مدربين عالميين لكرة القدم”.

ونشرت الصفحة الرسمية الرابط الذي يسمح للراغبين في المُشاركة بالتسجيل إضافة إلى تحديد يوم 15 جانفي كآخر أجل للتسجيل.